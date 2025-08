Funsat capacita mais de 700 beneficiários do Primt e projeta bater recorde em 2025

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está promovendo, em 2025, uma capacitação completa para os beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), com o objetivo de superar as marcas de edições anteriores. Até o momento, 725 pessoas já foram atendidas com orientações profissionais e informações estratégicas para uma jornada sólida rumo à recolocação no mercado.

O conteúdo é ministrado pelo professor Domínio Júnior, mestre em Liderança pelo Flórida Christian Institute, com especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor de 25 obras publicadas. Durante as palestras, os participantes também recebem esclarecimentos sobre a Lei Municipal n° 7.075/23, que regulamenta as diretrizes do programa.

A meta da Funsat é ultrapassar os 1.036 certificados emitidos no ciclo de capacitação de 2024. Com 70% do objetivo já alcançado e quatro dias restantes de atividades, a expectativa da Escola Funsat é de superar o recorde anual, reforçando o compromisso com a qualificação e empregabilidade.

Próximas capacitações

Desde o dia 28 de julho, nove secretarias já participaram do circuito. Até o dia 8 de agosto, outras 18 pastas ainda terão seus beneficiários capacitados. Confira a programação:

5 de agosto (matutino e vespertino)

Secretarias: Agetran, Segov, Sejuv, Sefaz, FAC, Semadi, Funsat, CGM e Semades

Local: Auditório do Instituto Mirim

6 de agosto (matutino)

Secretaria: Sisep

Local: Rua Me Estanislau Pannatier, 1199 – Jardim Monumento

7 de agosto (matutino e vespertino)

Secretarias: Sear, Agetec, Emha, IMCG, IMPCG, Secult e Casa Civil

Local: Auditório do IMPCG

8 de agosto (matutino e vespertino)

Secretaria: Semed

Além das capacitações presenciais, os beneficiários do Primt também são obrigados por lei a cumprir 40 horas/aula de qualificação técnica para garantir a renovação do contrato. Os cursos são oferecidos gratuitamente pela Escola Funsat ao longo do ano.

Cursos com matrículas abertas

A Escola Funsat também está com inscrições abertas para três cursos gratuitos à população em geral. As turmas serão realizadas no primeiro andar do prédio da Fundação. As vagas são limitadas:

Cuidador de Idosos

Duração: 80 horas/aula

Período: 11 de agosto a 9 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito: Ensino Fundamental completo

Empreendedorismo em Pequenos Negócios

Duração: 60 horas/aula

Período: 11 de agosto a 2 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito: Ensino Fundamental completo

Rotinas Administrativas (Parceria com o Senai)

Duração: 60 horas/aula

Período: 11 de agosto a 2 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito: Ensino Fundamental completo

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5820) ou pelo WhatsApp da Escola Funsat: (67) 3314-3089.

A Escola Funsat é a única unidade da Prefeitura de Campo Grande com certificação autorizada pelo Ministério da Educação. Está localizada no 1° andar da sede da Fundação Social do Trabalho, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

Link para pré-inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG9ZOmME1oduAfXbiKq2RibBJ5VEDKwCX0CPJURIhf97DUA/viewform?usp=preview