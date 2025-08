Ação da Polícia Civil resulta em apreensão de droga em entreposto do tráfico em Dourados

A droga foi levada ao SIG/Dourados, onde foi pesada e apreendida. A investigação terá prosseguimento a partir das informações coletadas no local e com outras testemunhas.

O entorpecente, que estava ocultado em uma falsa prensa de molas, foi localizado em uma quitinete no Jardim Coqueiro após levantamentos feitos pela equipe de investigadores, que haviam notado uma movimentação de automóveis chegando e saindo do endereço durante os dias anteriores.

Neste domingo (3), policiais civis do SIG/NRI de Dourados e da Defron, em uma ação conjunta para o combate ao tráfico de drogas na cidade, apreenderam cerca de 40kg de maconha depositados em um entreposto na cidade.

