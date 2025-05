Programa Segurança em Pauta entrevista diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda às 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, canal 7.2 TVALEMS . O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.

No programa Segurança em Pauta dessa semana vamos falar sobre execução penal, sistema prisional e todo serviço prestado pela Agencia Estadual de Administração do Sistema Prisional. Nosso convidado será o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.