Comissão debate acesso e trabalho das mulheres na gestão da educação pública federal

Segundo ela, embora as mulheres sejam maioria na docência, essa representatividade não se reflete proporcionalmente nos postos de tomada de decisão.

O debate foi solicitado pela deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e está marcado para as 16h30, no plenário 8.

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (5), audiência pública para discutir as condições de acesso e de trabalho das mulheres na gestão da educação pública federal.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.