Segurança em Pauta homenageia os pais

O programa Segurança em Pauta dessa semana vai fazer uma homenagem ao dia dos pais, entrevistando homens que vestem a farda não só de pais, mas também de heróis diários. Nossos convidados serão o Escrivão da Polícia Civil Vagnaldo Alvarenga do Amaral e o Sargento da Policia Militar Luiz Carlos Santos Messias.

Não perca o programa Segurança em Pauta, toda segunda à Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS s 18h, com horários alternativos quartas 13h, sextas às 7h e domingos às 16h30, no canal 7.2 TVALEMS. O Segurança em Pauta também está disponível no youtube.