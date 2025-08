POLÍCIA MILITAR REALIZA DUAS PRISÕES POR CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM PARANAÍBA

Na noite de sábado (03) e madrugada de domingo (04), equipes de Rádio Patrulha do 13º Batalhão da Polícia Militar de Paranaíba realizaram duas prisões distintas por condução de veículo sob influência de álcool, desobediência à ordem policial e direção perigosa.

Na primeira ocorrência, registrada por volta das 23h, um motociclista foi flagrado trafegando sem capacete. Ao perceber a presença da viatura policial, o condutor fugiu em alta velocidade, desrespeitando sinalizações de trânsito e colocando em risco pedestres e demais usuários da via. Após acompanhamento tático, o indivíduo foi abordado. Além de apresentar sinais evidentes de embriaguez, ele transportava uma criança como passageira, agravando ainda mais a situação. O teste do etilômetro indicou resultado de 1,01 mg/l, valor superior ao permitido por lei. A criança foi entregue à mãe, que compareceu ao local. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta, com licenciamento irregular, foi removida ao pátio do Detran.

A segunda ocorrência se deu pouco após a meia-noite. Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta em alta velocidade e com ruído excessivo. Ao tentarem a abordagem, o condutor tentou fugir, sendo interceptado em seguida. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante dos indícios de embriaguez, também foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi removida, pois não havia condutor habilitado para liberá-la no local.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança no trânsito e a preservação da vida.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM