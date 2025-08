Polícia Militar prende mulheres por tráfico e apreende drogas, munições e moto furtada em Coxim

Coxim (MS) –Na noite de domingo (04/08), a Polícia Militar, por meio da Força Tática do 5º BPM, prendeu em flagrante duas mulheres, de 27 e 37 anos, por tráfico de drogas no bairro Mendes Mourão, em Coxim. A ação resultou na apreensão de mais de 24 kg de entorpecentes, munições e uma motocicleta com registro de furto.

Durante patrulhamento tático pela Rua Coronel Mariano, os militares avistaram as suspeitas em uma motocicleta vermelha em atitude suspeita. Na abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com elas. No entanto, ao se dirigirem até a residência de uma das envolvidas, os policiais perceberam um forte odor característico de droga.