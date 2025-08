VEÍCULO ROUBADO É RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR EM PARANAÍBA

Paranaíba (MS) – Na tarde noite de sexta-feira (01/08), a equipe de Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba recuperou uma motocicleta com registro de roubo.

A ação ocorreu após denúncia via 190, informando que uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de cor vermelha, estaria abandonada há dois dias em frente a uma residência na Rua Luciano Camargo de Freitas. Após checagem no sistema policial, foi confirmado que o veículo possuía queixa de roubo datada de 30/07/2025, conforme Boletim de Ocorrência da Polícia Civil. Diante da situação, a equipe deslocou-se até o local, localizou a motocicleta e acionou o Investigador da Polícia Judiciária, que por sua vez solicitou a presença da Perícia Técnica. Após os procedimentos periciais, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM