Quatro dos seis custodiados que fugiram da 1ª Delegacia de Ponta Porã já foram recapturados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul informa que, na tarde deste sábado (10), por volta das 13h, seis custodiados evadiram-se da carceragem da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Os indivíduos forçaram a grade de uma das celas e, em seguida, romperam o cadeado que dá acesso ao pátio externo, de onde conseguiram escapar pulando um muro com mais de três metros de altura.

Tão logo a fuga foi detectada, as forças de segurança pública iniciaram ações imediatas de busca. A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), recapturou um dos fugitivos, de 44 anos. A Polícia Militar, por meio da Força Tática, localizou e prendeu outros três envolvidos, com idades entre 22 e 38 anos.

Seguem foragidos Pedro Lucca de Lima Santos e Guilherme Crisóstomo Alves, ambos oriundos do estado do Paraná. As buscas continuam de forma ininterrupta.

A Polícia Civil reforça que conta com o apoio da população para localizar os foragidos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo número (67) 9639-2747.