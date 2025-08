Festival de Inverno de Bonito terá gerenciamento de resíduos sólidos e ações de descarbonização

O Festival de Inverno de Bonito 2025, que acontece de 20 a 24 de agosto na cidade de Bonito, vai mais uma vez contar com o gerenciamento de resíduos sólidos e ações de descarbonização na cidade. Todo o processo vai ser liderado pela Ciclo Azul.

Com foco na redução do impacto ambiental, a Ciclo Azul lidera o gerenciamento de resíduos sólidos durante o Festival, buscando maximizar o desvio de materiais de aterros e lixões, fortalecendo a rede local de catadores, cooperativas e empreendedores da economia circular.

Além da gestão de resíduos, a startup realiza ações de descarbonização com foco na preservação dos rios da região, por meio do plantio de mudas nativas e monitoramento de áreas estratégicas, promovendo restauração ecológica e equilíbrio climático.

Fundada por moradores de Bonito, a Ciclo Azul é uma startup socioambiental que desenvolve soluções baseadas em ciência e tecnologia para promover práticas sustentáveis, proteger os ecossistemas locais e impulsionar o desenvolvimento circular no coração do Pantanal.

Para a bióloga Lívia Cordeiro, fundadora e diretora executiva da Ciclo Azul, as ações visam impactar a comunidade local, a rede de recicladores e os rios e florestas da cidade de Bonito, “além de sensibilização dos visitantes com ações educativas e de comunicação durante o evento”.

“Nossa cidade, com apenas 24 mil habitantes, recebe cerca de 300 mil visitantes/ano e é reconhecida pela excelência na organização do turismo que tem como base a natureza e paisagens paradisíacas, em um relevo cárstico delicado. A gestão pública sofre com a sobrecarga que os eventos e a alta temporada trazem ao município quando se trata da gestão de resíduos, do tratamento de efluentes da preservação das águas e da biodiversidade. Nossa missão como empresa é ajudar nosso destino e o Estado do Mato Grosso do Sul a ser referência em sustentabilidade e gestão ambiental”.

