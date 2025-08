Mamão, quiabo, batata: saiba o que ficou mais barato na última semana de julho na Ceasa-MS

Mamão, quiabo, batata: saiba o que ficou mais barato na CEASA/MS

O preço da manga Tommy teve a maior queda da semana entre as frutas comercializadas na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). A caixa com 10 kg da fruta está custando cerca de R$ 50 - valor 16,6% mais barato do que na semana anterior.

O valor do mamão Havaí também caiu significativamente: a caixa com 10 kg da fruta está custando aproximadamente R$ 70 - valor 12,5% mais barato em relação à semana anterior.

Entre as hortaliças, o maior destaque é o quiabo, que chegou a custar R$ 190,00, mas agora está sendo vendido por R$ 110 a caixa com 15 kg. A batata, por sua vez, está sendo comercializada a R$ 130 o saco com 50 kg - cerca de 7% mais barato que na semana anterior.

Entre os maiores aumentos está o do pimentão verde, vendido a aproximadamente R$ 110,00 a caixa com 10 kg — valor 10% mais alto que na semana anterior. A maçã gala e a melancia também estão com preços mais 'salgados'.

>Confira o boletim semanal da Ceasa-MS, de 28 de julho a 2 de agosto.

Comunicação Ceasa-MS