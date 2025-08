Ações educativas do Detran-MS, voltadas para motociclistas, movimentam cidades do interior

Durante as últimas semanas de julho, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou diversas atividades educativas em diferentes cidades do interior do estado, com foco nos motociclistas. “Nossos gestores do interior se dedicaram à programação dos eventos e à busca por parcerias, sempre com a intenção de alcançar o maior número de motociclistas com sensibilização e orientação, buscando evitar mortes, vítimas e sinistros no trânsito”, afirmou Andrea Moringo, diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

Em Corumbá, o Detran-MS e a prefeitura municipal realizaram uma simulação sobre os perigos da linha com cerol. Com o objetivo de proteger os motociclistas, foram distribuídas antenas corta-pipas. “Neste momento de recesso escolar, os números de acidentes com cerol sempre aumentam na cidade. Por isso, a intenção de trabalhar esse assunto com motociclistas e com a população local”, explicou Carlo David, gerente da Agência do Detran-MS de Corumbá.

Palestras em Coxim

Em Coxim, os gestores em educação promoveram palestras e ações de sensibilização sobre o uso de álcool ao pilotar, utilizando óculos simuladores de embriaguez. A iniciativa, em parceria com a prefeitura municipal, foi levada a diversos públicos, entre eles funcionários de concessionárias de motocicletas, mototaxistas e até mesmo na própria agência do órgão, com motos entregadores.

Em Dourados, uma motociata movimentou a cidade e contou com a participação de motogrupos. A ação arrecadou fraldas e produtos de higiene para o Lar do Idoso e percorreu diversas ruas da cidade, acompanhada pelos agentes da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS.

Patrulheiros mirins em Paranaíba

Os agentes de fiscalização do Detran-MS também participaram de uma abordagem educativa na cidade de Naviraí, em parceria com a PMMS, GETRAN e Guarda Mirim. Em Paranaíba, os Patrulheiros Mirins também apoiaram a abordagem educativa aos motociclistas.

Em Guia Lopes da Laguna, a abordagem de conscientização focou em um tema muito recorrente entre os motociclistas: o uso adequado dos equipamentos de segurança, como o capacete. De acordo com a Prefeitura, que foi parceira na ação, esse tipo de atividade colabora diretamente para a redução de acidentes, promove maior segurança nas vias urbanas e ainda contribui para a regularização de documentos e veículos.

As ações voltadas para motociclistas permanecerão ao longo dos primeiros dias de agosto, em diversas cidades do interior.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran

Fotos: DIRET

