Funsat oferece 2.288 vagas de emprego nesta segunda-feira (4); maioria não exige experiência

A semana começa com 2.288 vagas de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta segunda-feira (4), em Campo Grande. Das oportunidades ofertadas, 1.468 são voltadas para candidatos sem experiência anterior, com a possibilidade de treinamento no novo cargo — o chamado “perfil aberto”.

Ao todo, 138 diferentes ocupações estão com processo de seleção aberto. Entre elas, há destaque para funções como auxiliar de operação (100 vagas), operador de caixa (260), auxiliar nos serviços de alimentação (58), atendente de padaria (14), ajudante de eletricista (4), consultor de vendas (18) e líder de produção no acabamento de chapas e metais (1).

As vagas são oferecidas por 215 empresas parceiras da Funsat. No quadro geral, há procura por açougueiros (46), analistas de Recursos Humanos (2), auxiliares de contabilidade (1), cozinha (34), limpeza (190) e logística (115), além de funções com exigência de experiência, como desossador (100), magarefe (100), motorista entregador (16) e pedreiro (7).

Pessoas com deficiência (PCD) também têm acesso a oportunidades específicas, com dez vagas disponíveis nesta segunda: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, no Guichê 1 do piso térreo. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou pelo Instagram oficial da instituição: @funsat.cg . A relação completa de vagas pode ser consultada também no portal da Prefeitura de Campo Grande.

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/