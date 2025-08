OPERAÇÃO PROTETOR: Polícia Militar apreende espingarda em caminhão durante abordagem em Sonora

Coxim (MS)–Na manhã deste domingo (03/08), a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo durante abordagem realizada em uma estrada vicinal na MS-213, no município de Sonora, no contexto da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

A equipe policial, que atua na Operação Protetor, abordou um caminhão VW que transportava uma mudança da cidade de Sonora com destino a Costa Rica. O condutor, um homem de 61 anos, informou inicialmente que não havia nenhum item ilícito no veículo.

Durante a vistoria no compartimento de carga, os militares localizaram uma carabina calibre .357 acompanhada de 12 munições intactas. Questionado sobre o armamento, o motorista afirmou não ser o proprietário da arma e disse não saber que ela estava entre os itens da mudança, indicando o responsável pela carga.

Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para as providências legais.

A Operação Protetor segue intensificando as ações de fiscalização, patrulhamento e combate aos crimes transnacionais nas regiões de fronteira, divisas e áreas estratégicas do Estado, com atuação integrada das forças de segurança até o dia 31 de agosto.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM