Polícia Militar e Polícia Civil prendem homem é preso por tráfico de drogas durante Operação Caminhos Seguros em Pedro Gomes

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na noite do dia (09/05), um homem de 24 anos por tráfico de drogas em Pedro Gomes -MS.

A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Militar e Polícia Civil durante a Operação Caminhos Seguros, após denúncias de movimentação relacionada à entrega de entorpecentes no bairro Nova Era, na modalidade “delivery”.

Diante disso, as equipes policiais deslocaram e localizaram o suspeito no bairro São Francisco, no momento em que ele saía de uma residência, onde acabara de realizar uma entrega.

O indivíduo foi abordado na Rua Pedro Pedrossian enquanto trafegava em uma bicicleta. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram porções de cocaína que, após pesagem, totalizaram 6 gramas. O celular do suspeito não parava de tocar com solicitações de novas entregas, reforçando a suspeita de tráfico.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o homem apresentou versões contraditórias, alegando que teria comprado o entorpecente por R$ 300,00 e que possivelmente faria a próxima entrega em um bar da cidade, utilizando a bicicleta como meio de transporte.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providencias.

Assessoria de comunicação Social – 5º BPM