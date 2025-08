Polícias Civil e Militar realizam operação contra eventos irregulares em Bataguassu

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, realizou na noite de ontem (02) uma operação de fiscalização rigorosa em diversos locais da cidade onde estavam sendo promovidos eventos irregulares, sem autorização e em desacordo com as normas legais vigentes. Batizada de “Pax Civitatis”, a ação mobilizou as com o objetivo de coibir eventos que vinham causando incômodo à população e colocando em risco a segurança e a integridade de adolescentes e jovens. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Vários estabelecimentos e espaços privados foram fiscalizados, com especial atenção ao evento realizado no Clube TCC, nos bairros Jardim Primavera e Jardim Santa Rosa. No local, foi constatada a ausência de alvarás de funcionamento e a falta de controle rigoroso na entrada, permitindo a presença de oito adolescentes que estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Além disso, dois maiores de idade foram identificados e responsabilizados conforme o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por permitirem e facilitarem a presença e o consumo de álcool por menores.

Os oito adolescentes foram conduzidos, junto com os responsáveis legais, para a Delegacia, acompanhados pelo Conselho Tutelar, para as providências legais cabíveis.