Polícia Civil prende autor de estupro de vulnerável em Iguatemi

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã deste sábado (02/08) um mandado de prisão contra um homem de 69 anos, pelo descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, relativas à prática do crime de Estupro de Vulnerável. A prisão foi feita no âmbito da operação “Shamar”, de combate à violência contra a mulher.

O conduzido havia sido condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável, mas, posteriormente obteve benefício judicial para cumprir o restante da pena com o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, devido a sucessivas transgressões das condições impostas, a Justiça determinou a regressão do regime e expediu novo mandado de prisão.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.