OPERAÇÃO PROTETOR: Polícia Militar apreende armas em Sonora e Pedro Gomes

Coxim (MS)–Durante ações da Operação Protetor, deflagrada ontem (1/08), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo em ocorrências distintas nos municípios de Sonora e Pedro Gomes.

Por volta das 20h, durante deslocamento até Sonora, os policiais foram informados sobre a presença de um homem realizando caça às margens da rodovia. Imediatamente, a equipe da Operação Protetor se dirigiu até uma chácara próxima à cidade, com o apoio da guarnição local.

No local, foi localizado um homem de 58 anos portando uma espingarda artesanal adaptada para calibre .22, com uma munição. Na residência do suspeito, foram encontradas mais nove munições do mesmo calibre. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Mais tarde, por volta das 23h26min, em Pedro Gomes, outra arma foi apreendida. Durante rondas nas proximidades de um evento, com o objetivo de reforçar a sensação de segurança, os policiais abordaram o condutor de uma camionete. O homem, de 49 anos, confessou portar uma pistola sem registro (sem CRAF). A arma foi localizada e apreendida pelos militares, e o autor também foi conduzido à delegacia.