Polícia Militar prende homem por ameaça e porte ilegal de arma na zona rural de Coxim

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A equipe realizou diligências e localizou o autor, que negou ter feito ameaças ou estar armado com faca. Durante busca nas proximidades, os militares encontraram uma espingarda calibre 36 sem numeração e sem munições.

Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça. No local, a vítima, um homem de 55 anos, relatou que foi ameaçada com uma faca pelo autor e demonstrou preocupação, afirmando que o suspeito possuía uma arma de fogo.

Coxim (MS) –A Polícia Militar, por meio da Guarnição da Força Tática, prendeu um homem de 59 anos na noite de sexta-feira (02/08) por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, na região conhecida como “Quatro Pés”, localizada a cerca de 50 quilômetros do município, na zona rural de Coxim.

