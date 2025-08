Pavimentação da MS-324 transforma estrada de terra em rota de progresso para Água Clara

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial de sexta-feira (1º) a abertura de licitação no valor estimado de R$ 102.033.739,95 para a obra de implantação e pavimentação da rodovia MS-324, no município de Água Clara. O trecho compreende uma extensão de 22,76 km, ligando o final do trecho já pavimentado até o entroncamento com a MS-245.

A obra integra o pacote de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e faz parte do Corredor da Celulose. Além disso atende uma das principais regiões produtoras de ovos do Estado, com impacto direto na logística da produção agroindustrial da região leste sul-mato-grossense. A região de Água Clara é impulsionada pela agropecuária e agroindústria, com destaque para a produção de grãos, celulose e madeira.

A concorrência eletrônica será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 8h30 (horário local), por meio do portal www.ekronos.ms.gov.br . O edital e seus anexos também estão disponíveis nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas. A licitação será conduzida sob o critério de menor preço, com regime de execução por empreitada, modalidade preço unitário.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, a obra é mais um passo na transformação da malha rodoviária estadual com foco no desenvolvimento regional.

“Essas obras estão conectando regiões de Mato Grosso do Sul, modernizando a infraestrutura do Estado e criando as bases para os investimentos que virão. A MS-324 é estratégica para a região de Água Clara e será fundamental para fortalecer o setor produtivo local e a logística da celulose”, destacou o secretário.

Mapa mostra o local exato da obra

O gerente de Obras Viárias da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Adriano Kawahata Barreto, também enfatizou o impacto positivo da obra para o Estado. “Estamos viabilizando acesso e mobilidade com obras estruturantes. A pavimentação da MS-324 é parte de um plano maior de integração logística que vai beneficiar diretamente o escoamento da produção e a qualidade de vida da população”.

Infraestrutura nas estradas

A nova licitação da MS-324 se soma a um pacote robusto de obras viárias já iniciadas com recursos do BNDES em Mato Grosso do Sul. Atualmente, estão em andamento as obras de restauração da MS-276, no trecho entre Vila São Pedro, divididas em dois lotes, com extensão total de 60,5 km e investimento de R$ 146.945.264,49.

Também estão sendo restaurados dois lotes da MS-436, com 111,5 km de extensão e aporte de R$ 233.078.963,86. Outra obra relevante é a pavimentação da MS-347, com 31,18 km, abrangendo os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Guia Lopes da Laguna, com R$ 151.041.661,93 em investimentos.

Somadas, as obras já em execução com recursos do BNDES representam R$ 531.065.890,28 aplicados em infraestrutura rodoviária, promovendo desenvolvimento, integração regional e avanços logísticos em todo o Estado.

Com investimentos expressivos e projetos estruturantes, o Governo do Estado segue firme no compromisso de fortalecer a malha viária, reduzir distâncias e preparar Mato Grosso do Sul para o crescimento econômico sustentável dos próximos anos.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog

Fotoss: Arquivo Agesul