Ação interinstitucional promove oportunidade de trabalho a egressos do sistema prisional e familiares

Egressos do sistema prisional e familiares de pessoas privadas de liberdade participaram, quinta-feira (31), de uma ação especial voltada à inserção no mercado de trabalho, realizada no Escritório Social de Campo Grande. A iniciativa promoveu o cadastramento dos participantes no Portal Emprega Brasil e o encaminhamento direto para vagas de emprego, com mais de 500 oportunidades ofertadas por empresas parceiras.

A ação faz parte do projeto “Ação Intersetorial para Reinserção Laboral dos Egressos do Sistema Prisional”, integrado ao Programa de Combate à Discriminação, ao Assédio e à Violência no Trabalho, conduzido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A mobilização conta com a parceria da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), da Funsat (Fundação Social do Trabalho) e do Ministério Público do Trabalho.

Durante o evento, os atendimentos foram realizados com sigilo e acolhimento, assegurando que a condição de egresso ou familiar não fosse exposta. Além do cadastro no sistema federal de intermediação de mão de obra, muitos participantes já saíram com encaminhamentos para entrevistas de emprego.

A diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, destacou a importância da união entre instituições para que a reinserção social e profissional se concretize.

“Essa ação representa o compromisso conjunto com a dignidade e com o futuro dessas pessoas. A ressocialização não é responsabilidade de uma única instituição — ela acontece quando o Estado, o setor produtivo e a sociedade se unem para abrir caminhos reais de recomeço”, afirmou.

Presente na ação, o auditor-fiscal do trabalho, Wallace Faria Pacheco, reforçou que o objetivo é romper preconceitos e garantir que os egressos tenham oportunidades concretas. “Queremos envolver não só os órgãos públicos, mas também a sociedade e, principalmente, os empregadores. Caso se verifique a negativa injustificada de contratação, a Auditoria-Fiscal atuará para apurar possíveis situações de discriminação”, explicou.

Wallace também anunciou que mais de 100 empresas foram notificadas e participarão de um evento no dia 5 de agosto para conhecer melhor a iniciativa e conectar suas vagas a esse público.

Já a diretora de Vagas e Empregos da Funsat, Denize Morais, destacou que diversas pessoas já saíram do evento com vagas praticamente garantidas. “Estamos trabalhando com empresas que já têm esse olhar inclusivo e sabem da importância de oferecer uma nova chance. Hoje, temos mais de 500 vagas disponíveis especificamente para esse público”, relatou.

Representando a Funtrab, o diretor de Relações de Emprego e Atendimento ao Trabalhador, Luiz Eduardo Ferreira Rocha, pontuou que a ação está alinhada à missão da Fundação e aos princípios do Governo do Estado. “Vivemos um momento de pleno emprego em Mato Grosso do Sul, e é essencial garantir que todos participem desse desenvolvimento. Oportunizar o trabalho é a melhor forma de ressocializar”, afirmou.

>Dentre os participantes, Emerson está confiante com a colocação no mercado de trabalho

O impacto da ação pôde ser sentido também no depoimento emocionado de Emerson da Rocha Martins, egresso atendido durante o evento. Monitorado por tornozeleira eletrônica, ele destacou o quanto o emprego representa uma chance de recomeço. “Todo mundo erra, mas ninguém é um erro. Eu quero mudar, ajudar minha família e ter uma vida digna. O emprego é a base para isso”, disse. Com experiência em estética automotiva, Emerson se mostrou disposto a encarar qualquer oportunidade. “O que vier, eu faço. Mas se conseguir algo com polimento de carros, que é minha especialidade, vai ser um sucesso”, disse.

A ação reforça o papel do Escritório Social como elo entre o sistema de justiça, a política pública e a reinserção efetiva. Para os organizadores, mais do que uma ação pontual, a iniciativa marca um avanço importante na consolidação de políticas públicas que unem dignidade, cidadania e desenvolvimento.

>Equipe das instituições parceiras durante o desenvolvimento da ação no Escritório Social de Campo Grande.

Tatyane Santinoni, Comunicação Agepen/MS