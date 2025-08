Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) promove uma nova etapa da formação continuada voltada aos Auxiliares Pedagógicos Especializados (APEs) da Rede Municipal de Ensino. A ação acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no Bloco Multiuso 2, e está sendo realizada em dois turnos: matutino, das 7h30 às 11h, e vespertino, das 13h30 às 17h, nas salas 408, 413, 414, 415 e 416.

A formação é parte das estratégias da Semed para fortalecer a política de educação inclusiva do município e garantir que os profissionais que atuam diretamente com estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades específicas estejam cada vez mais preparados para exercer suas funções com qualidade, empatia e técnica.

A iniciativa contempla o público de auxiliares pedagógicos especializados, profissionais que têm papel essencial na mediação pedagógica e no suporte à aprendizagem dos alunos da educação especial. O momento formativo proporciona o aprofundamento de práticas pedagógicas inclusivas, o alinhamento às legislações educacionais vigentes, o desenvolvimento de competências socioemocionais e o fortalecimento do trabalho colaborativo dentro das unidades escolares.

Para Tânia Filiu, coordenadora do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Reme, a formação representa mais do que um momento de capacitação, é uma oportunidade de fortalecer vínculos e reafirmar valores da educação inclusiva:

“Nossos auxiliares pedagógicos especializados são protagonistas na promoção da inclusão nas escolas. Essa formação é um espaço de escuta, troca de experiências e atualização que fortalece a atuação diária desses profissionais. A cada encontro, reafirmamos que a inclusão não é apenas uma diretriz, mas uma prática construída coletivamente, com sensibilidade, conhecimento e compromisso com cada estudante,” destacou a coordenadora.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a formação continuada representa um compromisso institucional com a valorização e o aperfeiçoamento constante dos profissionais da educação:

“A formação dos nossos auxiliares pedagógicos especializados reafirma nosso compromisso com uma escola mais inclusiva, humana e acolhedora. Investir nesses profissionais é garantir que cada aluno, com suas singularidades, tenha acesso a um processo de aprendizagem significativo e equitativo. Essa ação é parte de um projeto maior de valorização e qualificação de toda a nossa Rede Municipal de Ensino,” afirmou o secretário.

A ação também está integrada ao calendário formativo da Semed, o que assegura alinhamento com outras formações promovidas ao longo do ano letivo. A expectativa é que a formação contribua diretamente para a melhoria da atuação dos profissionais no cotidiano escolar, impactando positivamente o desenvolvimento dos alunos com necessidades específicas e promovendo uma educação pública mais inclusiva em Campo Grande.