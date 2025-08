Projeto disciplina uso de vídeos de cidadãos para comprovar infração de trânsito

O projeto é do deputado Dimas Fabiano (PP-MG) e altera o Código de Trânsito Brasileiro . O objetivo, segundo ele, é aumentar a eficácia da fiscalização, especialmente em situações perigosas, e promover a participação social na segurança viária.

A proposta detalha os requisitos para a validade dessas gravações, como a clareza da infração, a identificação do veículo e o envio por canais oficiais. Além disso, o texto estabelece a necessidade de identificação do denunciante e prevê penalidades para denúncias falsas.

