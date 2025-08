Renato Câmara soma mais de 100 indicações e R$ 3,5 milhões em emendas

O trabalho legislativo também contemplou a apresentação de 2 projetos de lei, com novos textos previstos para inclusão no sistema, além de 1 projeto de resolução. Nesse período, o parlamentar ainda protocolou 22 moções de congratulação, 2 de aplauso, 2 de agradecimento e 1 moção de apoio.

Reconhecido por sua forte atuação em defesa da regularização fundiária, do meio ambiente e da produção sustentável, Renato Câmara é hoje um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa, trabalhando pelo produtor rural, pela pessoa idosa, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite, pelos agentes comunitários, pelo meio ambiente e recursos hídricos de Mato Grosso do Sul .

“Nosso compromisso é transformar demandas em resultados concretos. As emendas e proposições são instrumentos para garantir qualidade de vida e fortalecer setores estratégicos de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

