Sábado tem plantão de vacinação em dois pontos da Capital

A vacina segue disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital, conforme o horário de funcionamento das salas de vacina, que está disponível neste link .

Amanhã, a vacinação acontece das 7h30 às 16h45 na USF Parque do Sol, onde além da dose da gripe, estarão disponíveis os demais imunizantes que fazem parte da rotina da criança, adolescente, adulto e idoso. Assim, todos poderão atualizar a caderneta de vacinação.

Neste sábado (02), as equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão em dois pontos diferentes para facilitar o acesso da população à vacina contra a Gripe.

