Agendão: agosto começa com Tardezinha, Bonito CineSur, feiras culturais e festas pelo interior

Agosto começa com programação intensa em Mato Grosso do Sul, misturando cinema, teatro, grandes shows e festas tradicionais em várias cidades. Em Bonito, o 3º Bonito CineSur entra na reta final com exibições de filmes sul-americanos e mostras especiais. Já em Campo Grande, o destaque é a turnê comemorativa de 10 anos da Tardezinha, com Thiaguinho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Ainda na capital, o fim de semana também tem programação recheada para quem curte economia criativa e cultura local. A Feira Ziriguidum movimenta a Praça do Preto Velho no sábado (2) com música ao vivo e expositores de gastronomia e arte. No domingo (3), tem Feira Borogodó – Edição Dia dos Pais, com mais de 300 expositores e shows de Valu Samba Trio, Coquetel Blues e Big Field. A Feira Cultural do Coopharádio completa a agenda com atrações musicais e danças.

A agenda cultural também inclui atrações cênicas e humor para todos os gostos. O espetáculo “Clake”, com os palhaços da Cia. LaMínima, mistura circo e música em apresentação no Sesc Cultura. Já o Grupo Casa apresenta “Ponto de Partida”, no Espaço Cênico, com dramaturgia autoral e proposta intimista. Para quem curte stand up, o comediante Rafael Aragão – O Rei dos Peão leva seu humor sul-mato-grossense para o Teatro Prosa, com piadas que misturam vida no campo, cotidiano e improviso.

Pelo interior, a programação é marcada pela 18ª Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos, em Juti, com troca de sementes, apresentações culturais e shows de Victor Gregório & Marco Aurélio e Brenno Reis & Marco Viola. Já em Cassilândia, a tradicional Festa do Peão Boiadeiro chega à 53ª edição com entrada gratuita e shows de Jads & Jadson e Tom & Léo.

Sexta-feira (1º)

Espetáculo “Clake” -Com humor físico e uma pegada contemporânea, a trupe Circo Amarillo (SP) apresenta um espetáculo de palhaçaria musical com poesia e risadas.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Ponto de Partida” -A peça do Circo do Mato acompanha um palhaço idoso em preparação para sua possível última apresentação.

Horário: 19h

Local: Circo do Mato – R. Tonico de Carvalho, 263

Entrada: Gratuita

Exposição de Dinossauros -Com 13 réplicas em tamanho real, a mostra oferece uma experiência imersiva e interativa que leva o público a uma viagem pelo mundo pré-histórico.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Diversão no Norte Sul -Entre os destaques da programação do Shopping Norte Sul Plaza, está o espaço temático de circo, que segue encantando o público infantil com uma estrutura interativa cheia de fantasia e aventura. Localizado na Praça de Eventos, o espaço é indicado para crianças de até 13 anos e oferece 50% de desconto para aniversariantes da semana e clientes PCDs, mediante comprovação.

Outra atração que conquista os pequenos é o “Coisa de Criança”, com uma ambientação que simula uma mini cidade repleta de cenários em tamanho reduzido, como camarim, cozinha e sala de aula com piscina de bolinhas.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: consultar valores no local

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Arena Gloob –Inspirado nos programas de sucesso do canal Gloob, o parque oferece um circuito de atividades baseadas em séries como DPA – Detetives do Prédio Azul, Tara Duncan, Fuja se For Capaz e Giga Blaster. Voltado para crianças de 2 a 13 anos, com altura máxima de 1,60m e até 80kg, a atração propõe desafios que estimulam imaginação, coragem, raciocínio e cooperação. Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Autistas e PCDs pagam meia-entrada.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: R$ 60 a R$ 90, conforme o tempo de permanência

Show “Simplesmente Roupa Nova” -A banda Roupa Nova retorna à capital com a turnê que celebra seus maiores clássicos e sucessos atemporais.

Horário: 21h

Local: Ondara Buffet – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464

Entrada: a partir de R$ 286, pelo link https://3aproducoescg.com.br/comprar-ingresso

Festa “Do Orkut ao MSN” -Nostalgia dos anos 2000 embala a noite com hip hop, pop e R&B nas pickups dos DJs Gaiezza e Murphy Dee.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

SOMA – Empoderamento Sonoro -A noite propõe uma jornada sonora intensa, passando pelo groove do tech house, o peso do techno e a energia do fullon/progressive, em uma experiência distribuída por quatro ambientes.

Horário: 20h

Local: Mirante PUB – R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita para as 50 primeiras pessoas, com reservas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/soma-empoderamento-sonoro/3052130

DJ Marquinhos Espinosa no Vexame -Marquinhos Espinosa assume os decks com flashback e eletro hits. A abertura da noite será com DJ Raphis.

Horário: 21h às 2h

Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100

Entrada: a partir de R$ 12, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/marquinhos-espinosa-no-vexame-1-8-sexta/3052997

Anos 2000 Party -Uma festa nostálgica com vários DJs relembrando os hits dos anos 2000.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – R. Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://slticket.com.br/343-anos-2000-party-sexta-non

Pop Rock 2000 -Clássicos do início dos anos 2000 ganham destaque em mais uma edição especial no Blues Bar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 25 na portaria

Discotecagem com DJ Letz -A DJ Letz comanda a noite no Vizú com indie, garage, punk rock, post-punk e ska.

Horário: 19h30

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antônio Maria Coelho, 1290 – Centro

Entrada: Gratuita

Dia da Cerveja -Sexta é Dia da Cerveja, e o Sunset prepara promoções especiais de chopp e música ao vivo para celebrar.

Horário: 17h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita

Bonito

3º Bonito CineSur –Bonito recebe os últimos dias do CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, que reúne cinéfilos, produtores e cineastas em mostras com filmes inéditos e exibições especiais de obras sul-americanas. Confira a programação completa: https://bonitocinesur.com.br/2025/festival/programacao/

Horário: 8h às 21h30

Local: Centro de Convenções de Bonito – Bonito

Entrada: Gratuita

Aquidauana

Sarau da Diversidade -A cantora Vivianny “Rainha do Forró” anima o Sarau da Diversidade, parte cultural do 1º Simpósio da Diversidade Sexual e de Gênero e Sarau da Diversidade, em Aquidauana.

Horário: a partir das 19h (show)

Local: Av. Pantaneta - Aquidauana

Entrada: gratuita

Cassilândia

Festa do Peão Boiadeiro -Prepare o chapéu, arrume a bota para viver pura emoção, música boa e tradição! A Festa do Peão Boiadeiro de Cassilândia chega à 53ª edição. Nesta sexta-feira tem show com a dupla sertaneja Jads e Jadson.

Horário: a partir das 19h

Local: Sindicato Rural de Cassilândia

Entrada: gratuita

Corguinho

Feira da Família -A Feira da Família de Corguinho chega com apresentação musical de Fabio Cunha e Grupo Batidão para agitar a noite de sexta-feira.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça Matriz

Entrada: gratuita

Juti

18ª Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos -A cidade de Juti sedia a 18ª edição da Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos. O evento reúne agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas, técnicos e instituições públicas em uma grande celebração à agrobiodiversidade. A programação conta com rodas de conversa, troca de sementes, exposição de produtos e apresentações culturais. Nesta sexta-feira, tem show sertanejo com Victor Gregório e Marco Aurélio.

Horário: a partir das 7h; show às 22h

Local: Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes - Av. Pedro Alavres Cabral, 760 - Centro

Entrada: gratuita

Sábado (2)

Espetáculo “Clake” -A trupe paulista Circo Amarillo apresenta um espetáculo de palhaçaria musical que mistura humor físico, piadas clássicas e poesia contemporânea.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum -Feira de economia criativa que destaca o trabalho de artistas locais em artesanato, moda e culinária. A animação musical fica por conta de Silveira e Beca Rodrigues.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Bairro Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

Feira Cultural do Coopharádio – Edição Dia dos Pais -A tradicional feira do Coopharádio chega com expositores de moda, artesanato e gastronomia, além de atrações como Zenildo Morais, Georgia – O Anjo Azul, Banda Jão e danças culturais.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça V – Bairro Coopharádio

Entrada: Gratuita

Rafael Aragão – O Rei dos Peão -Show de stand up comedy com o humorista Rafael Aragão, voltado para a peãozada e toda a família se divertir junta.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rafael-aragao-em-campo-grande-ms-o-rei-dos-peao-novo-show/2949687

Tardezinha 10 Anos com Thiaguinho -Comemorando uma década de sucesso, o cantor Thiaguinho traz a turnê Tardezinha para Campo Grande em uma celebração especial do pagode.

Horário: a partir das 15h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: a partir de R$ 184, pelo link https://www.bilheteriadigital.com/tardezinha-2025-campo-grande-02-de-agosto

Oficina de Bobbie Goods -Atividade interativa para aprender a colorir os famosos livros que viralizaram nas redes sociais.

Horário: 14h às 17h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Livraria Maciel – Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: Gratuita, com reserva pelo link https://mobitsplaza.bitrix24.site/norte-sul-plaza/

Oficina de Artesanato –Atividade voltada para criação de acessórios infantis, incentivando a criatividade e o trabalho manual.

Horário: 14h às 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Praça de Eventos – Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: Gratuita

Afrogueto 4 anos -A festa Afrogueto comemora quatro anos com presença do DJ Novin Yarp (DF), referência na cena urbana. O line ainda inclui DJs locais e muito som periférico.

Horário: 22h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/afrogueto-4-anos-apresenta-novin-yarp/3044706

3º Encontro do Choro -O chorinho invade o Escritório Bar com apresentações de Quinteto Virgisanta, Quarteto Samba Choro, Som Que Chora e Trio Vibrações.

Horário: a partir das 12h30

Local: Escritório Bar Cultural – R. Assunção, 265

Entrada: R$ 20

Tributo ao Rock Nacional – Farrapos & Trapos -O grupo apresenta sucessos de Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, O Rappa, Nando Reis, Zeca Baleiro e outros ícones do rock brasileiro.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 25 https://www.sympla.com.br/evento/tributo-ao-rock-nacional/3042715

Fuck the System – Tributo a System of a Down -Considerado o maior cover da América Latina, a banda recria com fidelidade sonora e visual o som do System of a Down.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 60, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/fuck-the-system-soad-cover/3007461

Especial Acústico – Foogha -No repertório, sucessos de Pearl Jam, Creed, Nickelback, Bon Jovi, Goo Goo Dolls, Extreme e muito mais.

Horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-acustico-foogha/3041655

Sabadaza – Pop Art + Funk + Pop Hits -O primeiro sábado do mês é da DAZA, com muito pop, arte e funk para animar a noite.

Horário: 23h59

Local: DAZA CLUB – R. Mal. Rondon, 2181 – Centro

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sabadaza-02-08/3057946

POPNITE! – RBD x Disney Hits -Duelo musical entre dois universos pop: de um lado, os dramas latinos de RBD; do outro, os sucessos teens da Disney. O público decide quem vence.

Horário: 22h

Local: Mirante PUB – R. Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita, com reserva pelo link https://www.sympla.com.br/evento/popnite-rbd-x-disney/3049145

Nunca é de Boa –Lançamento musical da dupla Donas do Buteco, com open bar, promoções e shows convidados.

Horário: 17h

Local: Paraíso Bar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618 – Vila Rosa Pires

Entrada: Gratuita até às 20h

Bonito

3º Bonito CineSur –Bonito segue com a programação do CineSur, com mostras de filmes inéditos e produções especiais que celebram o cinema sul-americano.

Horário: 8h às 21h30

Local: Centro de Convenções de Bonito – Bonito

Entrada: Gratuita

Cassilândia

Festa do Peão Boiadeiro -Neste sábado, a dupla Tom e Leo vai ao palco da festa.

Horário: a partir das 19h

Local: Sindicato Rural de Cassilândia

Entrada: gratuita

Juti

18ª Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos -A cidade de Juti sedia a 18ª edição da Feira de Sementes Nativas, Crioulas e Produtos Agroecológicos. O evento reúne agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas, técnicos e instituições públicas em uma grande celebração à agrobiodiversidade. A programação conta com rodas de conversa, troca de sementes, exposição de produtos e apresentações culturais. A dupla Brenno Reis e Marco Viola comanda o show da noite.

Horário: a partir das 7h; show às 22h

Local: Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes - Av. Pedro Alavres Cabral, 760 - Centro

Entrada: gratuita

Domingo (3)

Feira Borogodó – Edição Especial Dia dos Pais -A edição comemorativa da Feira Borogodó celebra os pais com shows de Valu Samba Trio, Coquetel Blues e banda Big Field, além de mais de 300 expositores de gastronomia, moda autoral e artesanato.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Coophafé

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Ponto de Partida” -O grupo Circo do Mato apresenta a história de um palhaço idoso em seu possível último ato, num espetáculo poético e reflexivo.

Horário: 19h

Local: Circo do Mato – R. Tonico de Carvalho, 263

Entrada: Gratuita

Oficina de Bobbie Goods -Aprenda técnicas de pintura e mergulhe no universo dos livros ilustrados que viralizaram nas redes sociais.

Horário: 14h às 17h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Livraria Maciel – Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: Gratuita, com reserva pelo link https://mobitsplaza.bitrix24.site/norte-sul-plaza/

Oficina de Artesanato –Oficina criativa para produção de acessórios voltados ao universo infantil.

Horário: 14h às 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Praça de Eventos – Av. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: Gratuita

Chapa Quente – Batalha de Dança -O Capivas Cervejaria encerra o domingo com uma batalha de dança premiada e set vibrante do DJ Shaba.

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: Gratuita

