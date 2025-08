Polícia Civil captura indivíduos evadidos do sistema prisional em Campo Grande

A Polícia Civil, através do Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, encetou diligências com vistas a localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos que ostentam ordens de captura por crimes graves e que transitam em meio à população, gerando perigo a ordem social, na medida em que estão mais propensos a prática de novos crimes. O intuito é diminuir o risco de cometimento de novos delitos por aqueles que ainda possuem débitos com a justiça criminal.

Dessa maneira, Investigadores desta Especializada obtiveram êxito em abordar e prender as pessoas de J.C.D.J. (19) e K.J.R (19) na Vila Margarida, região norte da cidade, vez que estavam evadidos do sistema prisional, onde cumpriam pena pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, respectivamente.

Ambos indivíduos possuíam outras passagens criminais, embora a pouca idade, tendo anotações anteriores por tráfico de drogas, roubo e furto.