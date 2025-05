Governo libera R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência, juntamente com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assinou a Medida Provisória(MP) 1.299/2025 , que abre crédito extraordinário no valor de R$ 520 milhões em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Os recursos serão destinados a ações de proteção e defesa civil em âmbito nacional. A medida, publicada em edição extra doDiário Oficial da União (DOU)no dia 9 de maio, já está em vigor. De acordo com o texto, os valores vão reforçar as atividades de gestão de riscos e desastres.

A estimativa é que cerca de 3,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas diretamente pelas ações previstas. A ação destina R$ 220 milhões para operações de custeio e outros R$ 300 milhões para investimentos em infraestrutura emergencial.