Polícia Civil participa do encerramento da Campanha Julho das Pretas na Capital

Na data de ontem (31), a Políca Civil, representada pela delegada de polícia, Dra. Elaine Benicasa, coordenadora do Setor de Promoção da Igualdade – SEPROI – do Núcleo Institucional de Cidadania – NIC/PCMS, participou do encerramento da Campanha Julho das Pretas da Secretaria de Estado da Cidadania no auditório do Sebrae.

Na ocasião a palestrante Nelinha do Babaçu palestrou com o tema “Eu mulher preta empreendedora”. Além da palestra, o evento contou com o painel “Karingana ua

Karingana: Vivências Sul-mato-grossenses de Mulheres Negras Empreendedoras”, com a participação de lideranças como Ednir de Paulo (Instituto da Mulher Negra do Pantanal – IMNEGRA) e Vera Lúcia Rodrigues dos Santos (Quilombo em Movimento – Furnas do Dionisio), que compartilharam suas experiências no enfrentamento ao racismo e na construção de redes de inclusão produtiva.