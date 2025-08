Polícia Civil entra em confronto com evadido da justiça em Corguinho

A Polícia Civil, por meio dos investigadores lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos e Resgate a Assaltos e Sequestros – GARRAS, atuando em razões das suas especialidades, entre as quais atuar em casos cuja periculosidade seja elevada, causando maior perigo à vida ou à integridade física dos policiais envolvidos na ação, receberam a informação de que o foragido da justiça E. N. DA S. (35 anos), com mandado de prisão em aberto, estaria escondido na área rural do município de Corguinho/MS, especificamente na chácara dos seus pais.

O evadido, além de ser um indivíduo faccionado a organização criminosa de âmbito interestadual, tem histórico de crimes violentos tais como Roubo, Homicídio, Posse de Arma de Fogo, Tráfico de Drogas, Lesão Corporal e Ameaça, sendo ele preso em flagrante no ano de 2023, no município de Dois Irmãos do Buritis em situação envolvendo violência doméstica, na posse de uma pistola, com dois carregadores municiados e um colete de proteção balística.

Da posse dessas informações e considerando o alto grau de periculosidade evadido, os policiais deslocaram nas primeiras horas do dia de hoje (01), até a região e localizaram E. N. DA S. em uma hotel/pousada que margeava a estrada. Tão logo os policias desembarcaram, buscaram a confirmação da hospedagem com uma atendente que direcionou os policias ao primeiro quarto, apontado onde ele estava.

Visando garantir a segurança de todos da equipe, os policiais abriram a porta do quarto, bradaram polícia, e encontraram E. N. DA S. acessando uma arma de fogo que estava próximo a ele. Diante do perigo iminente, os policias verbalizaram para que o indivíduo largasse a arma, porém, como não foi acatado o comando, foi efetuado um disparo em sua direção, o que fez com que o indivíduo abaixasse a arma de fogo e caísse com vida ao solo.

Foi prestado o pronto e imediato socorro ao Hospital do município de Rochedo com a maior celeridade possível. Posteriormente, a equipe médica do hospital informou o óbito dele. A perícia foi acionada e compareceu ao local para realização dos procedimentos legais, apreendendo-se, inclusive, a arma de fogo que estava na posse do E. N. DA S., uma PISTOLA, cor preta, com numeração rapada, calibre 9mm, bem como as respectivas munições que estavam em seu interior, em pronto emprego para disparo.

Ao encerrarem a diligência, os policias deslocaram até esta delegacia especializada, GARRAS, para registro dos fatos e a oitiva das testemunhas.