Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Ivinhema

Nesta sexta-feira (01), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Ivinhema, realizou a prisão de um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Em setembro de 2020, em uma propriedade rural, o homem teria praticado o crime contra uma criança, de onze anos de idade. Em razão dos fatos, a vítima acabou engravidando, mas sofreu um aborto espontâneo posteriormente. Na época, os fatos chegaram ao conhecimento policial e foram apurados pela polícia civil de Ivinhema.

Posteriormente à conclusão do inquérito policial, o homem foi processado criminalmente e condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ivinhema a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Expedido o mandado prisional contra o autor do crime, a aquipe do SIG efetuou a prisão do homem que se encontra a disposição da justiça.