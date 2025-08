Delegado-Geral participa da formatura do 38º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar

Na tarde de ontem (31), o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupércio Degerone Lucio, participou da cerimônia de encerramento do 38º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, no Comando-Geral da Polícia Militar.

O evento contou com a presença do Governador do Estado Eduardo Riedel, secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, demais autorizadades civis e militares e amigos e familiares dos soldados formandos.

A formatura integrou 427 novos soldados à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.