Base Móvel da Guarda é instalada no Centro e reforça segurança durante mês de aniversário de Campo Grande

No mês em que Campo Grande celebra seus 126 anos de emancipação política, a segurança pública também ganha reforço especial. A Prefeitura, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), instalou nesta quinta-feira (1º) a Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana no coração da cidade, em frente à Morada dos Baís. A unidade permanecerá na região central por 31 dias, funcionando das 8h às 22h.

A instalação marca o início da terceira fase da Operação Campo Grande Mais Segura, que reúne esforços integrados da GCM, Polícia Militar e Polícia Civil para intensificar o patrulhamento em áreas de maior vulnerabilidade social. Após passar pelas regiões do Prosa e Lagoa, a operação agora concentra as ações no Centro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“A Base Móvel hoje aqui no Centro marca o início da operação Campo Grande Mais Segura, que integra ações da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Polícia Civil para reforçar o patrulhamento em áreas vulneráveis. Atendendo a um pedido da comunidade, a base está instalada no Centro por 31 dias, com atendimento até às 22h. Essa é uma ação que aproxima a prefeitura da população, ouvindo demandas e fortalecendo parcerias”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Com presença ostensiva e equipada, a unidade atua com ônibus operacional, viaturas, motocicletas e equipes especializadas, como a Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, ROMU, equipe de Trânsito e GEMOP (motopatrulhamento). A média diária será de 8 a 10 viaturas circulando na região central.

Para o secretário da Sesdes, Anderson Gonzaga, a Base não só aumenta a sensação de segurança como também atua de forma estratégica no combate à criminalidade. “Além da base regional, contamos com equipes especializadas atuando em conjunto. Após esse período, o patrulhamento continuará de forma permanente, com presença constante das viaturas no Centro. É mais segurança, mais presença e mais diálogo com quem vive e trabalha aqui”, afirmou.

A iniciativa foi bem recebida por comerciantes e moradores. O diretor da Associação Comercial de Campo Grande, Paulo de Matos Pinheiro, destacou a importância da medida. “A GCM tem um papel fundamental na região central, onde os índices de furtos e roubos são mais altos. A presença da base, especialmente próxima à Ernesto Geisel, deve ajudar bastante a coibir esses crimes”, afirmou.

Quem também vê com bons olhos a presença da Guarda é o técnico em eletrônica Edson José da Rocha, morador do Centro. “À noite, a sensação de insegurança aumenta, principalmente por conta da presença de pessoas em situação de rua. A GCM traz um alívio para quem precisa transitar pela área nesse horário”, comentou.

A operação deve seguir até o fim de agosto, com foco em ações preventivas e repressivas durante o período festivo da cidade. Nas últimas semanas, a Base Móvel já passou por bairros como Mata do Jacinto e Vila Fernanda, com saldo de 696 abordagens, 497 veículos fiscalizados, além de operações específicas como “Ferro-Velho” e “Cerol”.