Semu abre inscrições para cursos gratuitos de Manicure e Informática em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), inicia o mês de agosto com ações concretas voltadas ao fortalecimento da autonomia e inserção da mulher no mercado de trabalho. Entre os dias 4 e 8 de agosto, estarão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos de capacitação profissional: Manicure e Pedicure e Informática Básica, ofertados exclusivamente para mulheres.

A iniciativa integra o calendário de ações do Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher, e reforça o papel da SEMU como protagonista na construção de caminhos para a independência financeira e o desenvolvimento pessoal das mulheres campo-grandenses.

Formação profissional que transforma

O curso de Manicure e Pedicure será realizado na ACIESP, localizada na Rua Inocência Moreira dos Santos, no bairro Aero Rancho. As aulas acontecerão das 8h às 10h e serão ministradas pela professora Juliana Alvares. A formação oferece conhecimentos técnicos essenciais para quem deseja ingressar ou se aprimorar na área de beleza, um dos setores que mais cresce no Brasil.

Além de capacitar para atuação autônoma ou em salões de beleza, o curso possibilita aos participantes conquistar independência financeira, aumentar sua renda e abrir novas possibilidades de carreira.

Já o curso de Informática Básica será realizado na sede da SEMU (Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro), das 13h30 às 16h30, com aulas ministradas pelo professor Joel Martinez. A formação é voltada para mulheres que desejam aprimorar suas habilidades no uso do computador e da internet, ferramenta essencial tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal.

Dominar a informática abre portas para melhores oportunidades de emprego, facilita a comunicação, amplia o acesso à informação e fortalece a autonomia digital das mulheres.

Como se inscrever

As interessadas podem garantir sua vaga pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou ainda presencialmente na sede da secretaria (Rua 15 de novembro 1.373)

As vagas são limitadas, por isso é importante realizar a inscrição o quanto antes.