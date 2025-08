Seminário debate Sistema Nacional de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove um seminário nesta terça-feira (5) para discutir o Sistema Nacional de Educação (SNE). O debate atende a pedido do deputado Rafael Brito (MDB-AL) e está marcado para as 9h30, em plenário a ser definido.

Brito é relator da proposta que cria esse sistema ( Projeto de Lei Complementar (PLP) 235/19 ). O objetivo é alinhar, harmonizar e articular políticas, programas e ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na área educacional.

Pelo texto, a ideia é universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade; erradicar o analfabetismo; assegurar as oportunidades educacionais; articular níveis, etapas e modalidades de ensino; cumprir planos de educação nos entes federativos; valorizar os profissionais da educação, entre outras ações.

De acordo com o deputado, a instituição do Sistema Nacional de Educação (SNE) é fundamental para consolidar uma política educacional articulada, equitativa e eficiente no país.

"O objetivo é assegurar e estimular a cooperação federativa entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, promovendo a articulação entre os diferentes níveis e modalidades de ensino", diz Brito.