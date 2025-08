Noite da Seresta retorna com show de Wanderléa e revitalização da Concha

Campo Grande se prepara para uma noite especial no dia 15 de agosto com o retorno da tradicional Noite da Seresta à Praça do Rádio Clube. O evento, que integra a programação de aniversário de 126 anos da cidade, é gratuito e aberto a toda a família.

A programação tem início às 20h, com apresentações de seresteiros locais, resgatando a atmosfera intimista e romântica que marcou as primeiras edições do evento. Às 21h, a cantora Wanderléa sobe ao palco para interpretar os sucessos que a consagraram como um dos grandes nomes da Jovem Guarda.

Na mesma noite, o público também poderá conferir a entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, um dos principais espaços culturais da praça. A estrutura ganhou uma nova pintura artística assinada pelo muralista Caio Green, em um trabalho patrocinado pela Velotex, que celebra 25 anos de atuação. O painel homenageia a biodiversidade pantaneira, com cores que representam o céu, a terra, os rios e a flora da região.

A ação incluiu ainda a doação de tintas para a pintura do entorno da praça, incluindo o parquinho e os meios-fios, reforçando o compromisso com a valorização dos espaços públicos e da arte urbana local.

“A Noite da Seresta sempre teve um papel especial na vida cultural de Campo Grande, unindo gerações em torno da música e da memória afetiva da cidade. Retomar este evento, agora com a Concha Acústica revitalizada, é um presente para todos os campo-grandenses”, destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Valdir Gomes.

A Noite da Seresta é lembrada com carinho pelos campo-grandenses que frequentaram suas edições entre 2000 e 2013. Já passaram pelo palco nomes nacionais como Oswaldo Montenegro, Demônios da Garoa, Agnaldo Timóteo e Wanderley Cardoso, além de grandes talentos regionais como Tetê, Geraldo e Celito Espíndola, Alzira E. e o Grupo Acaba.

Para quem já viveu as noites de seresta, o evento é um convite para reviver emoções inesquecíveis. Para quem vai conhecer agora, é a oportunidade de cantar sob as estrelas em um dos cenários mais icônicos de Campo Grande — agora ainda mais bonito com a revitalização da Concha Acústica Família Espíndola.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a cantora Wanderléia.