Polícia Civil incinera mais de 10 toneladas de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou, nesta sexta-feira (01/08), a incineração de mais de 10 toneladas de drogas na Capital. Foram destruídos 9.626 quilos de maconha e 410,6 quilos de cocaína, fruto de apreensões realizadas por diversas forças de segurança atuantes no município.

A ação conclui o trâmite legal das apreensões e segue o que determina a Lei nº 11.343/2006 e contou com a presença da equipe da DENAR, de representantes do Ministério Público, peritos do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e fiscais da Vigilância Sanitária.