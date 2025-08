Polícia Civil investe na qualificação de servidores para aprimorar o atendimento à população

Com foco na excelência do serviço público e no fortalecimento do vínculo com a sociedade, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul avança na qualificação de seus servidores. A instituição inicia, no próximo dia 06 de agosto, em Naviraí, a quarta turma do curso “Relações Humanas e Atendimento ao Público”, promovido pela Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul “Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira” (Acadepol/MS).

A capacitação será realizada no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em período integral. Nesta etapa, 27 policiais civis participarão da formação, que tem como objetivo ampliar as competências interpessoais dos profissionais e promover um atendimento cada vez mais humano, respeitoso e eficiente.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, ressalta que a qualificação contínua é um pilar estratégico da instituição. “Mais do que atender ocorrências, nosso papel é acolher o cidadão. Investir em capacitação é investir na confiança da sociedade. A intenção é ter servidores cada vez mais preparados para ouvir, orientar e agir com empatia e profissionalismo em todas as regionais do Estado”, afirmou.

Degerone complementa ainda que a ação reafirma o compromisso da Polícia Civil em estar cada vez mais próxima da população, oferecendo um atendimento pautado na ética, na escuta qualificada e no respeito — valores que fortalecem a credibilidade e a atuação da instituição em todo o Mato Grosso do Sul.

A iniciativa faz parte de uma série de ações estruturadas pela Polícia Civil para valorizar seus quadros e modernizar o atendimento ao público. Conforme destaca a diretora da Acadepol, Delegada Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, o curso integra um conjunto de medidas voltadas ao aprimoramento institucional. “Ao transferir conhecimentos e habilidades essenciais ao policial civil, buscamos não apenas aprimorar a qualidade do serviço prestado, mas também fortalecer a confiança da comunidade nas instituições de segurança pública e construir consciência de que o atendimento de excelência passa fundamentalmente pelo desenvolvimento de habilidade de interação assertiva com quem quer que seja”, pontuou.

Desde junho, a capacitação já foi realizada nas regionais de Aquidauana e Jardim (10/06), Corumbá (09/07) e Nova Andradina e Bataguassu (24/07). A próxima etapa será em Naviraí (06/08).

Até o final do ano, receberão o curso os polos de Coxim (20/08), Três Lagoas e Paranaíba (03/09), Ponta Porã, Dourados e Fátima do Sul (24/09). Campo Grande e circunscricionadas também serão contempladas (08/10). Desta forma, todas as delegacias regionais do Estado serão contempladas.