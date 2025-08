Polícia Civil prende dois ciganos por falsidade ideológica em Ponta Porã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, prendeu em flagrante, um homem e uma mulher por falsidade ideológica. Os dois irmãos portavam documentos de identidades falsificados de diversos Estados da Federação Brasileira.

Segundo apurado, a Polícia Civil foi acionada após o homem de 31 anos levar o filho dele para consultar em uma unidade de saúde, após ter sido atropelado. Ao apresentar o documento da criança e dele, verificou-se que a foto do documento apresentado condizia com o documento de uma outra pessoa do Estado do Paraná. Além disso, ele possuía outros regstros em diferentes estados.

Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado e reportou o caso à Polícia Civil, que realizou a prisão do homem. Posteriormente, a criança ficaria sob a responsabilidade da irmã do indivíduo, no entanto, ao consultar o documento dela, constatou-se que ela também estava utilizando documento falso e por isso também acabou sendo conduzida para a delegacia.

Foi realizada uma investigação pelos policiais civis e averiguou-se que os dois autores possuíam documentos diversos em vários Estados da Federação Brasileira. O caso segue sob investigação, e novas diligências serão realizadas para esclarecer a verdadeira identidade dos presos e eventuais crimes que tenham cometido com o uso dos documentos falsos.