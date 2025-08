Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Dourados

O indivíduo foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Ele foi capturado e recambiado para o sistema prisional.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), cumpriu nesta quinta-feira (31/07),no âmbito da operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, um mandado de prisão, por tráfico de drogas. A ação foi desenvolvida em apoio à Polícia Civil do Mato Grosso.

