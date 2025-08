Polícia Civil caputura foragido da justiça em Jardim

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim-MS, juntamente com o Núcleo Regional de inteligência (NRI), realizou, nesta quinta-feira (31), o cumprimento de um mandado de prisão de regressão cautelar do sistema semi aberto para o fechado. O preso, de 46 anos de idade, irá responder pelos crimes de Ameaça 147 CPB e do Artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, da Lei Maria da Penha, que estabelece o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O indivíduo foi localizado no Bairro COHAB Aeroporto em Jardim/MS, onde estava residindo há dois anos. A ordem de prisão é oriunda da comarca de Alto Paraná/PR.