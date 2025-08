Polícia Civil desarticula ponto de tráfico no “Sitinho” em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou, nesta quinta-feira (31), uma ação exitosa no município de Bataguassu, que resultou na desarticulação de um conhecido ponto de venda de drogas, popularmente chamado de Sitinho.

Durante a operação, foram apreendidos valores em dinheiro trocado, balanças de precisão e outros materiais utilizados na atividade de tráfico de entorpecentes. Os autores fugiram com a chegada da equipe, no entanto as investigações continuam para identificar e localizar todos os envolvidos.

A ação foi desencadeada a partir de denúncia anônima e trabalho integrado de inteligência, representando um golpe na estrutura financeira da criminalidade local.