POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO E PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FURTO DE VEÍCULO EM CORUMBÁ

No fim da tarde de 27 de julho de 2025, a Polícia Militar, por meio das equipes de Rádio Patrulha e Força Tática, atendeu com rapidez e eficiência uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Luzia, região conhecida como “beco da 7”, em Corumbá. A ação resultou na prisão de um homem por agressão contra a companheira e recuperação de uma motocicleta furtada.

Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença das viaturas, tentou fugir pulando o muro de uma residência. Após verbalização da equipe, o suspeito desistiu da fuga e foi contido. Durante a checagem nos sistemas policiais, constatou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto, o qual, no entanto, encontrava-se expirado conforme consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

A vítima relatou que o autor teria se exaltado após uma ligação com seu patrão, danificando seu celular, empurrando-a e tentando pegar uma faca, momento em que ela foi lesionada ao tentar impedir. Em seguida, o agressor a jogou ao solo e a arrastou até a rua, causando ferimentos nos braços e dores lombares.

Enquanto a ocorrência era atendida, uma nova informação chegou via COPOM: no local havia uma motocicleta que teria sido furtada pelo mesmo autor. As equipes foram autorizadas por um morador da residência a verificar o quintal, onde localizaram o veículo. Após consulta no sistema, confirmou-se que a moto estava com registro de furto e busca ativa.

A própria vítima confirmou que a motocicleta havia sido furtada pelo companheiro dias antes. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por violência doméstica (lesão corporal e dano) e furto de veículo, sendo conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Ambas as partes foram apresentadas à autoridade policial, com todos os direitos constitucionais devidamente resguardados.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e reitera a importância das denúncias por parte da população. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos números 190 ou 181 (Disque Denúncia). Sua ligação pode salvar vidas.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul: Presente, protetora e vigilante.