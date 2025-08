POLÍCIA MILITAR INTERCEPTA PASSAGEIRO TRANSPORTANDO DROGAS EM ÔNIBUS INTERESTADUAL NA BR-262 EM CORUMBÁ.

Corumbá (MS) – 01/08/2025

Na madrugada desta sexta-feira (1), a Polícia Militar, por meio da equipe de Força Tática, realizou mais uma ação exitosa de combate ao tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo nas imediações do Posto Fiscal Lampião Aceso, em Corumbá.

Durante a fiscalização a um ônibus interestadual que seguia de Corumbá para Campo Grande, os policiais notaram o comportamento nervoso de um passageiro, o que motivou abordagem mais detalhada. Ao ser entrevistado, o indivíduo apresentou informações contraditórias sobre a quantidade de bagagens que portava. A incoerência entre o relato do passageiro e os dados da etiqueta de sua passagem levou a equipe a aprofundar a revista.

Com o apoio do motorista, os policiais localizaram uma segunda mala pertencente ao mesmo passageiro. Durante a inspeção, foi identificado um fundo falso contendo um tablete de substância análoga à maconha do tipo “skunk”, com odor forte característico. O entorpecente foi pesado, totalizando 2,168 kg. Além disso, foi encontrada uma trouxinha de substância semelhante à cocaína, totalizando 0,70g, em sua carteira. O autor recebeu voz de prisão em flagrante e ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi apresentado à autoridade policial.

A ação demonstra a eficiência do trabalho preventivo e ostensivo da Polícia Militar na repressão ao tráfico interestadual de drogas, especialmente nas rotas utilizadas para escoamento de entorpecentes entre fronteiras e grandes centros urbanos.

A PMMS ressalta a importância da participação da população por meio de denúncias, que são fundamentais para fortalecer o trabalho das forças de segurança. Qualquer informação pode ser repassada pelos números 190 ou 181 (Disque Denúncia).