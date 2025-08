Mulher é conduzida por suspeita de furto e descumprimento de mandado judicial em Corumbá

Durante patrulhamento ostensivo na região do bairro Aeroporto, por volta das 23h42 da última sexta-feira (25), uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar abordou uma mulher em atitude suspeita na Rua Joaquim Murtinho, nas proximidades da Rua Firmo de Matos.

Durante a revista, foram encontrados um projetor da marca SMP com todos os acessórios e duas panelas de ferro da marca Electrolux, itens estes que, segundo a abordada, teriam sido “encontrados no lixo”. No entanto, testes realizados no equipamento constataram que o projetor estava em perfeito funcionamento.

A mulher forneceu informações inconsistentes sobre sua identidade, levando a equipe a realizar buscas no sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Com base em dados cruzados, foi possível confirmar sua verdadeira identidade, sendo constatado um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Diante dos fatos, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis, incluindo o cumprimento do mandado judicial. Os materiais apreendidos também foram entregues na unidade policial.