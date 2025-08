Conselho Estadual dos Direitos da Mulher elege nova vice-presidente em Mato Grosso do Sul

Em eleição realizada no auditório da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso do Sul definiu a nova composição da mesa diretora, com destaque para a eleição da vice-presidente do colegiado.

Com a substituição da defensora pública Zeliana Sabala da vice-presidência, após sua saída da coordenação do Nudem (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher), o Conselho convocou novas eleições conforme prevê o regimento interno. O cargo, que deve ser ocupado por uma representante do Poder Público, passou a ser exercido pela secretária-adjunta da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Ana Carolina Nardes.

Ao assumir a vice-presidência, Ana Carolina destacou a importância de fortalecer o papel do Conselho dentro da estrutura do Governo. “Entendo que qualquer conselheira representante do poder público teria condições de ocupar esse cargo. Mas, estando hoje como secretária-adjunta da Segov, consigo acompanhar de forma transversal todas as políticas públicas implementadas no Estado e, assim, apoiar o Conselho em suas demandas junto às diversas pastas”, explicou.

>Vice-presidente eleita, Ana Nardes, ao lado da secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

Para ela, sua atuação permitirá ainda maior articulação institucional. “O Conselho recebe demandas da sociedade civil e também dos órgãos públicos. Estando na Segov, que tem uma ponte direta com os demais poderes, posso contribuir para que essas deliberações sejam encaminhadas e ganhem força dentro do Governo. Meu objetivo na vice-presidência é justamente esse: fortalecer o Conselho no diálogo institucional e no enfrentamento das desigualdades que ainda marcam a vida das mulheres sul-mato-grossenses.”

Durante a cerimônia, a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, reforçou o papel estratégico do Conselho Estadual na luta pelos direitos femininos.

“O Conselho tem sido um espaço essencial de construção coletiva e escuta ativa, especialmente para as mulheres que enfrentam mais barreiras no acesso a políticas públicas, como as indígenas, quilombolas e as que vivem no meio rural. O Governo do Estado acredita na força das instituições e na importância de ampliar a participação feminina nos processos decisórios”, afirmou.

CEDM-MS

>Membros do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de MS.

Criado em 1987, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado de caráter deliberativo, com composição paritária entre representantes do poder público estadual e da sociedade civil organizada. Atualmente, é formado por 22 conselheiras titulares e suas respectivas suplentes.

Sua missão é propor e fiscalizar políticas públicas voltadas às mulheres, assegurando a participação plena nos espaços políticos, sociais, econômicos e culturais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Conselho segue tendo como presidente Jamille Augusta Weiss Penteado de Freitas, representante da Marcha Mundial das Mulheres de MS.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania