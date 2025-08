CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 1º de agosto, a região central de Campo Grande passa a contar com reforço na segurança pública com a instalação da Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na Morada dos Baís. A iniciativa marca o lançamento da operação Campo Grande Mais Segura, que reúne ações integradas da GCM com a Polícia Militar e Polícia Civil para intensificar o patrulhamento e garantir mais proteção à população, especialmente nos pontos de maior vulnerabilidade social.

A Base permanecerá no Centro por 30 dias consecutivos, oferecendo uma presença ostensiva e estratégica das forças de segurança. Totalmente equipada, a unidade móvel atua com ônibus operacional, viaturas, motocicletas e equipes especializadas, como a Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental e equipe de Trânsito da GCM.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Anderson Gonzaga, a ação é uma diretriz da gestão municipal para fortalecer a presença da Guarda nas ruas e atuar de forma conjunta com as demais forças de segurança.

“Campo Grande Mais Segura é uma operação contínua e estratégica, com foco na prevenção, abordagem qualificada e atuação integrada. Vamos circular por todas as regiões da cidade, promovendo mais tranquilidade para a população”, destacou.

Entre os principais serviços realizados estão a Operação Saturação, que tem como foco a redução da criminalidade por meio de patrulhamento preventivo, repressivo e abordagens estratégicas; e a Operação Ferro Velho, voltada à fiscalização de locais com comércio irregular de materiais, especialmente fios de cobre, alvo frequente de furtos.

Além disso, a equipe também desenvolve Operações Cerol, ações de conscientização e fiscalização no uso de linhas com material cortante, e atua diretamente na prevenção à violência doméstica, com atendimento especializado da Patrulha Maria da Penha.

Nas últimas semanas, a Base Móvel esteve nas regiões do Prosa e Lagoa, nos bairros Mata do Jacinto e Vila Fernanda, onde foram realizadas 12 operações, com 696 abordagens, 497 veículos fiscalizados, 4 ações em ferros-velhos e 4 Operações Cerol.

A operação Campo Grande Mais Segura vai percorrer as sete regiões urbanas da Capital, ampliando a sensação de segurança e fortalecendo a atuação da Guarda Civil Metropolitana como força preventiva e comunitária.