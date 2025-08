Homem é preso em flagrante em frente à delegacia após ameaçar ex-companheira em Nova Andradina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (31), um homem de 33 anos de idade por crimes praticados em contexto de violência doméstica. A rápida intervenção da equipe policial garantiu a proteção da vítima e reafirma o compromisso da Polícia Civil na defesa dos direitos das mulheres.

A ação teve início quando a vítima, que buscava registrar ocorrência e requerer medidas protetivas contra o ex-companheiro, foi abordada por ele em via pública, em frente a delegacia. O suspeito passou a discutir com a vítima, proferindo xingamentos e ameaças.

Os policiais da DAM perceberam a situação de risco, e com apoio da Seção de Investigação Geral (SIG) de Nova andradina, intervieram prontamente para conter o autor e conduziram as partes ao interior da unidade, onde a vítima, ainda abalada, relatou um histórico de relacionamento marcado por violência. Segundo a vítima, as ameaças e ofensas se intensificaram após a separação na data de ontem.

Diante da gravidade dos fatos, o agressor foi preso em flagrante e conduzido à DAM de Nova Andradina, sendo formalizada a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria, ambos em contexto de violência doméstica contra a mulher. Foi solicitado o deferimento de medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O suspeito será submetido a audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica por meio dos canais 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente nas Delegacias da Mulher.