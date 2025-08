Confira as interdições deste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o dia 01/08/2025 Sexta-feira e dias subsequentes.

Reforçamos nosso compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Data: 01/08/25 às

Horário: 08h até 02/08/25 às 22h

Local: Av. Drº Fadel Tajher Iunes, Entre Av. Mato Grosso E Av. Des. Leão Neto Do Carmo E Av. Afonso Pena, Entre Av.Do Poeta E Vila Morena



Data: 01/08/25

Horário: 07h às 22h

Local: Av. Afonso Pena Nº 5533



Data: 02/08/25

Horário: 06h às 00h

Local: Rua Lindóia , Entre Rua Professor Henrique Cirilo Corrêa E Rua Dona Julia Serra



Data: 02/08/25

Horário: 08h às 00h

Local: Av. Paes Barreto, Entre Rua Ronald De Carvalho E Rua Odorico Mendes



Datas: 01/08/25 E 02/08/25

Horário: 08h às 16h

Local: Av. Nelly Martins Qd. 000 Lt. 04



Data: 02/08/25

Horário: 18h às 00h

Local: Rua Lagoa Seca, entre Rua Paraisópolis E Rua Abib

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.