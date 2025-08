DOF apreende carreta carregada com mais de 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (31), em Ponta Porã, uma carreta, modelo VW 28.480, carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Na ação, um homem de 43 anos foi preso.

Os militares faziam patrulhamento na MS-164, área rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Em vistoria no semirreboque, foram encontrados 50.250 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

O autor afirmou aos policiais que pegou os cigarros em Ponta Porã e receberia R$ 3 mil para levar até Campo Grande.

O material apreendido e o veículo, avaliados em aproximadamente R$ 3,2 milhões, foram encaminhados, juntamente com o autor, à Delegacia de Polícia Federal, em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

